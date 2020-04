Ældre par fundet døde - ingen tegn på forbrydelse

Men mandag slår lederen af efterforskningen, politikommissær Henning Præstegaard, fast, at parret ikke er ofre for en forbrydelse.

- Den foreløbig obduktionsrapport viser, at der ikke er tegn på, at de har været udsat for vold, og der er heller ikke tegn på, at nogen skulle være trængt ind i huset, siger han.

Politiet afventer nu, at den endelige obduktionsrapport kan fastslå dødsårsagen.

Det var en hjemmesygeplejerske, der fandt manden og kvinden liggende døde i villaen søndag middag. Parret var i 60'erne og havde begge i flere år lidt af alvorlig sygdom.