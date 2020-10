En 87-årig kvinde og et ægtepar på 87 og 94 år blev kontaktet af falske bankmænd, som ville have udleveret de ældres kort og kode, fordi "noget var gået galt". Herefter blev der hævet flere tusinde kroner fra deres konti. (Arkivfoto)

Ældre mennesker blev snydt af falske bankmænd

Falske bankmænd har snydt ældre mennesker på Vestsjælland til at udlevere deres dankort og adgangskode.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i den officielle døgnrapport tirsdag.

Politiet modtog mandag to anmeldelser om ældre mennesker, der var blevet kontaktet af en fremmed mand, som udgav sig for at være fra banken.

En 87-årig kvinde fra Høng på Vestsjælland blev ringet op af den falske bankmand, som fortalte hende, at der var sket noget mærkeligt på hendes bankkonto.

Herefter tilbød han at sende en medarbejder til kvindens adresse, som skulle have hendes kort og kode, så problemet kunne blive undersøgt.

Kort efter dukkede en mand op på kvindes bopæl, hvorefter hun udleverede både kort og kode til ham.

Senere blev der hævet 15.000 kroner i en pengeautomat i Slagelse fra kontoen.

Et ægtepar på 87 og 94 år fra Kirke-Såby blev udsat for samme svindelnummer. Her blev der hævet 34.000 kroner.

Ægteparret beskriver den falske bankmand som en mand af dansk udseende, 25-30 år gammel, 175-185 centimeter høj, spinkel af bygning og med brunligt hår. Han var iført mundbind, sort skjorte og mørke cowboybukser.

Den 87-årige kvinde beskriver manden som værende cirka 25 år gammel og iført et mundbind.

I en tilsvarende sag blev en 78-årig kvinde fra Ringsted udsat for noget lignende fredag. Her udgav personen sig dog for at være fra Nets.

Den 78-årige beskrev her personen som en dansk mand på 30 til 35 år. Lyst, kort hår og uden mundbind.

Politiet oplyser, at de efterforsker sagerne hver for sig, men at de kigger på muligheden for, at der er tale om samme gerningsmænd.

Det er ikke første gang, at ældre menneskers tillid bliver udnyttet på det groveste.

Det har været temaet i flere straffesager.

For eksempel udnyttede fem mænd i Nordsjælland adskillige ældres samt psykisk handicappedes autoritetstro, da de udgav sig for at være fra politiet i perioden 2017 til 2019.

Herefter blev ofrenes NemID brugt til at optage kviklån for flere millioner kroner.

Pengene blev så udbetalt til konti, som de unge mænd var i kontrol over.

Politiet opfordrer til at være særdeles skeptisk ved disse opkald, som forekommer uden en konkret anledning.

Pårørende til ældre mennesker opfordres desuden til at tale med de udsatte om denne form for bedrageri.