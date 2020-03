Ældre mand er død i brand i stråtækt gård

Politiet fik anmeldelsen om branden omkring klokken 02.00.

Slukningsarbejdet er fortsat i gang lidt efter klokken 05.00 søndag morgen, men der er ikke nogen andre bygninger i fare, meddeler vagtchefen.

- Når først ilden har fat i et stråtag, går det hurtigt. Taget er væltet ned i etagen nedenunder, og det gør den sværere at få under kontrol, siger vagtchefen.

Endnu kendes årsagen til branden ikke. Den skal teknikere være med til at afdække.

Den firelængede gård, som ligger på Søbrovej i Haarby, er svært brandskadet.

Haarby ligger på det vestlige Fyn mellem Assens og Faaborg.