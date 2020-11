Ældre mand druknet efter andejagt på Ringkøbing Fjord

En søn fandt sin 76-årige far død i vandkanten, efter at faren ikke var kommet hjem fra en andejagt.

En 76-årig mand blev fredag fundet druknet i vandkanten, efter at han var sejlet ud på Ringkøbing Fjord for at skyde ænder.

Det skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

- Manden var sejlet ud fra Olsens Pold - den lille havn ved Haurvig - i en pram for at skyde ænder. Men da han ikke kom hjem klokken 09.30, alarmerede familien politiet, fortæller Bjarne Højgaard fra lokalpolitiet i Ringkøbing til avisen.

Ifølge Forsvarets Døgnrapport blev Hvide Sande Redningsstation indsat klokken 12.19, hvor en redningsbåd blev sat i vandet for at finde den 76-årige jæger.

Familien til den 76-årige havde dog allerede taget affære, efter at manden ikke var kommet hjem på det forventede tidspunkt.

Den 76-årige blev fundet drivende livløs i vandet af sin søn, der forinden havde opdaget hans tomme pram på fjorden.

Redningsbåden sejlede jægeren i land, hvor manden blev forsøgt genoplivet.

- Man forsøgte at genoplive manden, men det lykkedes ikke, siger Bjarne Højgaard til avisen.

Det er endnu uvist, hvorfor manden faldt over bord.