Ældre kvinde fundet død i å

En ældre kvinde er søndag formiddag fundet død i Lilleå i Hadsten, oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Det var en forbipasserende, der klokken 10.58 slog alarm om, at kvinden lå livløs i åen.

En ambulance blev tilkaldt, og en læge forsøgte at genoplive kvinden. Men forgæves.

- Der er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at der er noget mistænkeligt ved kvindens død. Det tyder på, at der er tale om et uheld, siger politiets vagtchef Lars Bisgaard.

Politiet arbejder ved middagstid på at finde ud af, hvem hun er og beder offentligheden om hjælp.

Der er tale om en cirka 70-årig kvinde med lys hud og gråt/hvidt tyndt hår.

Hun er iført en sort strikket cardigan, blomstret bluse og mørkeblå bukser med store blanke knapper. Desuden havde hun blå sko med grå/hvide striber på. Hun medbragte tre nøgler.