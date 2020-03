Ældre danskere opfordres til at droppe bus og tog

Ældre borgere opfordres til ikke at tage offentlig transport for at minimere risikoen for at blive smittet med coronavirus.

Sådan lyder et fælles opråb fra transportministeren, Ældre Sagen og Faglige Seniorer.

- Vi står i en alvorlig situation, hvor vi desværre har set flere ældre borgere blive hårdt ramt af coronavirus, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

- Ældre kan mindske risikoen for, at de bliver smittet, ved at undgå bus, tog og metro. Derfor kommer vi nu med denne fælles appel, siger han i en pressemeddelelse.

Det er ikke nærmere defineret, hvor gammel man skal være for at være defineret som "ældre".

Ifølge sundhedsmyndighederne er ældre særligt sårbare over for coronavirusset.

Hos Ældre Sagen opfordrer direktør Bjarne Hastrup de ældre til at blive hjemme.

- Ældre Sagen sætter pris på den resolutte tilgang de danske sundhedsmyndigheder og politikere har til bekæmpelse af coronavirus. Alvoren er forhåbentlig gået op for alle nu.

- Derfor vil jeg opfordre til, at man ikke tager offentlig transport. Bliv hjemme. Hold afstand til hinanden. Vask hænder og brug håndsprit. Vi kan alle gøre noget for at forhindre smittespredningen, og vi skal alle gøre noget, siger han i pressemeddelelsen.