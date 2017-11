Ældre arresthuse skal lukkes grundet færre indsatte

Det er et led i en politisk aftale om Kriminalforsorgen, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) på vegne af regeringen har indgået med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet tirsdag aften.

Der er færre indsatte rundt om i Danmark, og det betyder, at nogle af de ældste arrester kan lukkes fremover. Dermed kan der blive plads til en "modernisering" af landets arresthuse.

- Det er uundgåeligt, når vi har for mange pladser. Vi har færre indsatte i danske fængsler, men de er mere rå.

- Det er klart, at der er strafskærpelser, og andet der gør, at man har brug for pladser, men det kommer til at ske, siger Søren Pape Poulsen.

Aftalen er en af de første delaftaler, som udspringer af finansloven for næste år, der endnu ikke er kommet på plads.

Det er Kriminalforsorgen, der skal komme med indstillingerne til, hvilke arrester, der skal lukkes. Flertallet bag aftalen skal tage den endelige beslutning om, hvor i landet arresthusene skal lukkes.

- Det beror på en politisk proces i forligskredsen i forhold til, hvad der er brug for, og hvor henne det giver mening at se på de her huse, siger ministeren.

Derfor kan han endnu ikke sige, hvilke arresthuse der skal lukkes. Lukningerne skal være med til at finansiere aftalen, der er på 600 millioner kroner over fire år.

- Det er klart, at noget af det, der skal finansiere den her aftale, er, at vi lukker der, hvor der ikke sker noget, eller hvor der er overkapacitet.

- Vi skal vel ikke holde arresthuse åbne, hvis der ikke er nogle indsatte.

- Vi skal have et toptunet kriminalforsorg, og det kan betyde, at vi skal lukke nogle steder, siger ministeren.

Samtidig skal der etableres en ny stor arrest nær København.

I 2021 skal der være 250 ekstra uniformerede betjente. 90 af dem skal bruges til at transportere fanger, hvilket politiet hidtil har stået for. Andre skal håndtere de ekstra indsatte.