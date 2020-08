Ældre ægtepar blev overfaldet af bekendt i deres sommerhus

Politiet modtog anmeldelsen kort efter klokken 21 torsdag aften, og ved ankomsten på stedet mødte politiet det forslåede par. Begge er 70 år og havde været ofre for slag og spark.

Et ældre ægtepar blev torsdag aften overfaldet i deres sommerhus i Storvorde i Himmerland, oplyser Nordjyllands Politi. En 43-årig mand er anholdt og fremstilles fredag i grundlovsforhør.

Gerningsmanden var ankommet til huset og havde ifølge politiet tiltvunget sig adgang. Efter at have udsat ægteparret for vold forlod han stedet. Han blev anholdt efter få minutter.

- Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvad der var grunden til overfaldet. Men vi ved, at de forurettede og den sigtede kender hinanden fra området, fortæller vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Ifølge ham er der ingen grund til, at beboere i området skal gå og frygte at blive overfaldet derhjemme.

- Men når det så er sagt, så er de blevet overfaldet i eget hjem, og vi tager derfor sagen meget alvorligt. Man skal kunne føle sig tryg i eget hjem, sider Anders Uhrskov.

Vicepolitiinspektøren fortæller, at ægteparret fysisk alene er kommet lettere til skade. De er blevet behandlet for skrammer på hospitalet og udskrevet igen.

Den 43-årige mand er sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter - også kaldet grov vold.

Han bliver fredag eftermiddag stillet for en dommer ved Retten i Aalborg, som skal tage stilling til, hvorvidt der skal ske varetægtsfængsling i sagen.