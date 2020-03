Ældre Sagen aflyser alle aktiviteter på grund af virus

For at mindske risikoen for smittet med coronavirus har Ældre Sagen valgt at aflyse alle aktiviteter foreløbigt frem til 1. juni 2020. Aflysningen sker i lyset af anbefalinger fra myndighederne.

Det betyder, at alle planlagte møder inklusive årsmøder, samtlige arrangementer og samtlige kontakter mellem frivillige og ældre i lokalområdet er aflyst, lyder det i meddelelsen.

- Ældre Sagen har et medansvar for at beskytte ældre, svækkede og kronisk syge i vores samfund. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at vise samfundssind og bakke op om myndighedernes anbefalinger, siger Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, i meddelelsen.

Ældre Sagen står bag 94.000 aktiviteter årligt på landsplan. Foreningen er opmærksom på, at der kan komme til at sidde mange ældre og føle sig isoleret.

- Ældre Sagen arbejder derfor på at opretholde blandt andet besøgstjenesten med telefonkontakt frem for fysiske besøg i hjemmet, siger direktøren i meddelelsen.

Flere skoler og daginstitutioner er onsdag blevet lukket på grund af coronavirus.

Samtidig opfordrede Bolette Søborg, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen, til at bedsteforældrene ikke skulle passe børnebørn, da ældre, kronisk syge og svækkede er blandt de mest sårbare over for coronavirus.