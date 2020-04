Ældre Sagen: Udsigt til social afstand i et år er skræmmende

Udmeldingen fra faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak til Berlingske, om at danskerne skal regne med social afstand i mindst et år, er skræmmende.

- Jeg tror, at det bliver et mareridt. Vi ønsker en eller anden form for opblødning. Det vigtigste for os er at holde coronavirus ude af plejehjemmene. Men man må finde nogle måder, hvor de pårørende kan komme i kontakt med beboerne, siger han.

Han er særlig nervøs for beboerne på plejehjemmene, som ikke har set deres pårørende længe på grund af coronavirus. Han foreslår, at man sætter nogle telte eller pavilloner op på plejehjemmene, så beboerne har mulighed for at mødes med deres familier.

Her kunne der være glas og afstand imellem, og man kunne anvende højttalere, så de kunne snakke sammen og se hinanden, mener han.

- Plejehjemsbeboerne er typisk demente, og de har mistet korttidshukommelsen. Så de har typisk kun langtidshukommelsen tilbage. De personer, der kan fange dem, er deres pårørende. Det er vigtigt, at beboerne får kontakt til deres pårørende, hvis de skal have noget, der minder om en ordentlig livskvalitet, siger Bjarne Hastrup.

Han er samtidig nervøs for, at der er plejehjemsbeboere, der kan miste åndelige funktionsevner, hvis de ikke får set deres pårørende længe.

- Når plejehjemsbeboerne møder de pårørende igen, kan det være, at de ikke kan genkende dem, siger han.

Folketingets partier mødes mandag til forhandlinger om ekstra initiativer til udsatte grupper under coronakrisen.

I Ældre Sagen ser man gerne, at der kommer øget bemanding på plejehjemmene, og de efterlyser nogle klare initiativer for, hvordan de ældre kan få besøg.