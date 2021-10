Ægteskabsøkonomen nåede helt til tops

Da regeringen for nylig havde brug for en gruppe eksperters bud på, hvordan en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark bør se ud, var Michael Svarer en af dem, der blev bedt om at stille op.

Professor ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet Michael Svarer fylder 50 år lørdag den 2. oktober.

Han havde egentlig besluttet at takke af som formand for det økonomiske råd, også kaldet overvismand, fra 1. februar 2020. Her er opgaven at være en slags finanspolitisk vagthund for regeringen.

Efter syv år som vismand - heraf de tre sidste som overvismand - trængte Michael Svarer til at bruge mere tid på sin forskning og med sin familie.

Men så kom coronaen, og der var igen bud efter Michael Svarers kompetencer fra regeringen, som der har været ofte før.

Så han blev en del af ekspertgruppen i foråret. Og stod igen i forreste række og svarede på spørgsmål fra journalister, da konklusionerne blev præsenteret i midten af september.

Michael Svarer begyndte at læse økonomi på Aarhus Universitet i 1990. Efterfølgende var han i en periode hos Jyske Bank, men vendte tilbage til universitetet for at tage en ph.d-grad.

Afhandlingen havde et lidt usædvanligt tema, hvor Michael Svarer undersøgte ægteskab og pardannelse - "ægteskabsmarkedet" - ud fra nogle økonomiske modeller.

Og det kulørte tema undgik ikke mediernes opmærksomhed - heller ikke Michael Svarers evne til at formidle tal og komplekse sammenhænge.

"Ægteskabsøkonomen" påviste blandt andet, at vi opfører os rationelt, når vi skal danne par og familie - forstået som, at singler søger mod de store byer, fordi der er et stort udbud af potentielle partnere.

Når partneren så er fundet, søger mange væk fra de store byer og ud i provinsen, hvor fristelserne er færre.

Michael Svarer har fortalt i et interview med Politiken, at han dengang blev overrasket over, at hans ph.d. fik så meget omtale i medierne.

Kun et ud af fem kapitler handlede om ægteskabsmarkedet - resten beskæftigede sig med arbejdsmarkedet.

- Vi skal som forskere være forberedt på, at der bliver sat fokus på en meget lille del af vores arbejde. Det har jeg det fint med, og det er jo også det, jeg oplever som vismand, har han fortalt i et interview med Politiken.

Michael Svarer blev ansat på Aarhus Universitet i 2001. I 2008 blev han professor i økonomi.

Han er gift med museumsdirektør Marie Louise Aaberg Andersen. De bor i Risskov og har sammen tre børn.

I 2014 oplevede de den store sorg at miste deres ældste datter, som var svært handicappet fra fødslen.