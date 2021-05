Årlig sirenetest kommer stadig bag på danskerne

Derfor minder Beredskabsstyrelsen om, at lydene, der begynder klokken 12, blot er en test.

- Folk bliver forskrækkede, hvis de ikke er klar over, at det er en test, siger Lars Aabjerg Pedersen, der er kommunikationschef i Beredskabsstyrelsen.

Testvarslingen finder sted, for at borgerne kan genkende lyden og ved, hvad de skal gøre, hvis der en dag skulle være en reel grund til, at sirenerne bliver aktiveret.

Det kan for eksempel være ved en katastrofe eller ulykke - eksempelvis en brand, der udvikler farlig røg.

Under en reel faresituation skal borgerne gå indenfor og søge informationer på DR og TV2.

Hvert år modtager Beredskabsstyrelsen også henvendelser fra bekymrede borgere, som ikke hører sirenerne under den varslede test. Det kan der være mange årsager til.

- Det kan skyldes vindforhold, som er ret afgørende. Det kan også skyldes, at man bor et sted, hvor der ikke er sirenedækning, siger Lars Aabjerg Pedersen fra Beredskabsstyrelsen.

Styrelsen har dog et system, der sørger for at melde om defekte sirener, og derfor behøver borgerne ikke at være bekymrede.

Sirenerne kan høres i 80 procent af landet. I de mere tyndt befolkede områder, kan politiet bruge mobile sirener til at varsle borgerne.

Hvis der tilfældigvis skulle opstå en reel faresituation, samtidig med, at sirenerne lyder vil Beredskabsstyrelsen gøre sit for at gøre det klart for borgerne.

- Hvis der sker en rigtig hændelse, så får vi selvfølgelig travlt med at afbryde testen og iværksætte en egentlig sirenevarsling og meget travlt med at sige til folk, at det altså ikke er en test, siger Lars Aabjerg Pedersen.

- Det er nu aldrig sket før, og vi håber heller ikke, at det sker denne gang.