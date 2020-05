Årets studenter får huen på til trods for coronavirus

Ifølge Danske Gymnasier bliver der i år afholdt en hueceremoni, så de studerende kan få den klassiske oplevelse af at blive student.

De kommende studenter behøver ikke frygte, at de ikke kan få deres studenterhue sat på hovedet efter sidste eksamen.

Det fortæller Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier.

- Vi holder fast i, at vi skal fejre studenterne, når de bliver færdige. Det vil sige, når de har alle deres karakterer i hus.

Normalt får man sat studenterhuen på hovedet, når man har fået den sidste eksamenskarakter i uge 26.

Men i år vil mange studerende ikke have deres sidste eksamen i denne uge.

Det skyldes, at nedlukningen af samfundet også har ramt gymnasierne, som derfor har måttet lave om i afviklingen af årets eksamener.

I stedet skal det enkelte gymnasie holde en ceremoni, hvor de studerende kommer op på deres skole og får at vide, hvad de har fået i de eksamener, som de mangler at få karakterer for.

- Så er det der, man har sine forældre med, og hvor man kan give roser, skåle med hinanden og sige tillykke.

- Vi vil gerne holde fast i en festlig markering af, at nu er de færdige, og nu kan de fejre studenterhue. Det er en måde at gøre det på, siger Birgitte Vedersø.

Det er endnu uvist, hvordan studenterbegivenheder som dimission, Les Lanciers og lignende vil blive afviklet i år.

Disse begivenheder afhænger af fase 2 af samfundets genåbning.

- Vi håber rigtig meget, at fase 2 af genåbningen vil rumme en mulighed for stadig at holde dimission, studenterfester og lignende.

- Vi sidder på det yderste af stolen og venter spændt, siger Birgitte Vedersø.

Fase 2 for genåbningen ventes at blive præsenteret omkring 10. maj.