Årets pressefoto viser historisk demonstration i Hviderusland

August sidste år var præget af store protester i Hviderusland, da tusindvis gik på gaderne for at demonstrere mod et omstridt valgresultat, hvor den mangeårige præsident Alexander Lukasjenko udråbte sig som vinder.

Berlingske-fotografen Asger Ladefoged har fredag fået tildelt prisen for "Årets Pressefoto" for et af sine billeder fra demonstrationerne. Det oplyser Pressefotografforbundet i en pressemeddelelse.

Billedet viser to kvindelige demonstranter med følelserne uden på tøjet, mens kampklædte betjente og salatfade blokerer vejene tæt på Lukasjenkos præsidentpalads.

- Det er et af årets mest overraskende billeder, for her er en konflikt, vi har ignoreret længe.

- Derfor er det et vigtigt billede, men også fordi der er meget på spil. Det er et land i Europa, hvor folk går på gaden og demonstrerer, selv om de får tæsk, skriver juryen.

Asger Ladefoged oplevede også demonstrationerne på egen krop, da han blev overfaldet af politiet med et slag i ansigtet og et spark i ryggen.

Det er anden gang, at Asger Ladefoged bliver tildelt prisen for "Årets Pressefoto".

Der er også blevet uddelt prisen for "Årets Pressefotograf", og den gik for fjerde gang til Mads Nissen fra Politiken, der tidligere i år fik prisen for verdens bedste pressefoto.

Det var for en skildring af coronapandemiens indvirkning på livet i nogle af de hårdt ramte områder i Brasilien.

Prisen i kategorien "Årets Nyhedsbillede, Danmark" er gået til fotografen Nikolai Linares, der har taget billedet for Ritzau Scanpix.

Billedet viser en mørk kvinde med armen i vejret under en stor demonstration i København 7. juni sidste år arrangeret af bevægelsen Black Lives Matter.

Tusindvis gik på gaderne for at demonstrere, efter at den sorte amerikaner George Floyd døde, da en politibetjent havde sit ene knæ mod hans hals i næsten ni minutter.