Årets første storkeunge i Danmark er udklækket

Det fortæller Jess Frederiksen, der er formand for foreningen Storkene.dk.

I midten af februar kom årets første trækkende stork til Danmark. Og søndag er den første unge så klækket ud af sit æg. Flere ventes at følge i de kommende uger.

- Vi har i dag været ude og flyve med vores drone, og så kunne vi se, at den første storkeunge var kommet ud af ægget. Og det fik vi dokumenteret med et billede fra dronen.

- For dem, der holder af storke, er det selvfølgelig en meget vigtig ting, når der kommer storkeunger. Det er starten på en meget spændende tid, siger Jess Frederiksen.

Der er i år tre storkepar i Danmark, hvilket er et mere end i 2018. Storkeungen er kommet til verden i Gundsølille ved Roskilde, hvor et storkepar nu ruger på de fem resterende æg.

Storkene går en hård tid i møde. For det kræver meget af dem at sikre nok føde til ungerne. Det forklarer Jess Frederiksen.

- Det er et kæmpe arbejde. De arbejder fra solen står op, til den går ned igen. Så de får nok at lave. Det bliver en travl tid for dem, siger Jess Frederiksen.

Han håber nu på en "klassisk dansk sommer" med både regn og sol, da det giver de bedste forhold for storkene. Regn gør det lettere for storkene at finde føde.

- Det er vigtigt, at der er noget ordentlig storkeungeføde her i de første par uger. Det er primært orme, biller og små insekter. Så der må gerne komme nogle regnskyl indimellem, for så kommer ormene frem.

- Orme er meget vigtig føde de næste par uger, siger Jess Frederiksen.

Han forklarer, at det er svært at vide, hvor mange unger der ender med at komme på vingerne. Også det kommer an på vejret.

- Vi er glade, bare der kommer fem-seks unger på vingerne, siger formanden for Storkene.dk.

Foruden storkeparret ved Roskilde er der to andre storkepar i Danmark. I Smedager ved Tinglev forventes der storkeunger i den kommende uge, mens det endnu er usikkert, om det tredje par i Vestjylland får held med deres yngleforsøg.