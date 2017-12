Årelang strid ændrer ikke fredning af Vikingeskibsmuseet

Tirsdag har Slots- og Kulturstyrelsen besluttet sig for at afvise ansøgningen om at ophæve fredningen af Vikingeskibshallen i Roskilde.

- Undersøgelser fra Teknologisk Institut viser, at Vikingeskibshallen ikke er i så dårlig stand, som man kunne have frygtet. Derfor kan vi som bygningsfredningsmyndighed ikke ophæve fredningen af bygningen, siger hun.

Det er bestyrelsen på Vikingeskibsmuseet, der har søgt om at hæve fredningen, for at "få mulighed for at udvikle projekter, der kan skabe fremdrift og udvikling".

Bestyrelsen har længe kæmpet for at ophæve Vikingeskibshallen som en fredet bygning.

- Vikingeskibshallen præsenterer de 1000 år gamle vikingeskibe på den smukkeste måde, men bygningen kan ikke længere sikre skibene på betryggende vis, sagde museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen i oktober 2016, da bestyrelsen søgte om at få ophævet fredningen.

Slots- og Kulturstyrelsen slår dog fast, at beslutningen ikke hindrer, at Vikingeskibshallen kan udvikles og restaureres.

- Det er vigtigt at understrege, at der er rigtig meget, man kan gøre i forhold til at forbedre og udbygge den fredede bygning, så den bliver mere tidssvarende, siger Merete Lind Mikkelsen.