Åbning af biltrafik på Storstrømsbro skydes fra 2023 til 2024

Konstruktionen af ny bro er mere tidskrævende end forventet. Det skyder tidsplanen med et år.

Åbningen for biltrafik på den nye Storstrømsbro bliver udskudt fra 2023 til 2024.

Samtidig ventes togtrafikken tidligst åbnet i 2026 i stedet for 2024. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

- Vores vurdering er, at broen er klar til åbning for biltrafik i 2024 og for togtrafik tidligt i 2026.

- Vi beklager forsinkelsen og vil arbejde målrettet sammen med entreprenøren på at finde muligheder for at optimere den nye tidsplan, siger Erik Stoklund, anlægsdirektør i Vejdirektoratet, i meddelelsen.

Forsinkelsen skyldes ifølge Vejdirektoratet primært, at entreprenørens konstruktionsmetode har vist sig mere tidskrævende end ventet.

Metoden anvender sammenstøbte elementer. Og det optager altså mere tid end håbet.

Coronasituationen er også medvirkende til forsinkelsen. Det skyldes forskellige restriktioner, herunder vanskelige rejseforhold i Europa.

Den nye Storstrømsbro forbinder Sjælland med Falster via Masnedø. Broen bliver cirka fire kilometer lang. Det gør den til den tredjestørste bro i Danmark efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen.