97 er indlagt med corona i Danmark - det laveste i 80 dage

Der har siden starten af april været en faldende tendens for antallet af indlagte patienter med coronavirus på de danske sygehuse.

Ud af de indlagte er 17 på intensiv afdeling, og heraf er otte så syge, at de har brug for en respirator til at trække vejret.

Antallet af døde med coronavirus i Danmark er steget med to i forhold til seneste opgørelse. Samlet har 582 personer herhjemme mistet livet med coronavirus.

Coronavirus behøver ikke at være dødsårsagen, selv om dødsfaldene indgår i opgørelsen. For at tælle med skal man være død senest 30 dage efter en positiv test.

Der er registreret 40 nye smittetilfælde med coronavirus. Det er sjette dag på stribe, at der er 40 eller færre nye tilfælde med virusset.

Samlet er 11.811 registreret smittet med coronavirus, men langt de fleste formodes at have overstået sygdommen.

De danske sundhedsmyndigheder opererer ikke med et egentligt tal for raske.

I stedet bruges betegnelsen overstået infektion, hvis man ikke er på sygehuset eller død 14 dage efter den positive test.

Der er i alt 10.620 i den gruppe, og hvis man fraregner de døde, er der dermed kun 602 personer i samfundet, som man ved er smittet.

Der formodes dog at være et mørketal over personer, som ikke er testet positive.

Ifølge de første undersøgelser, hvor man har testet personer for antistoffer, har omkring en procent af den voksne befolkning været smittet med virusset.