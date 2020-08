Artiklen: 94 nye smittetilfælde - yderligere to indlagt

Der er igen under 100 nye smittetilfælde i Danmark, efter at den nedadgående tendens blev brudt søndag.

Der er registreret 94 nye smittetilfælde i Danmark det seneste døgn, oplyser Statens Serum Institut, (SSI).

Dermed er der igen under 100 nye smittetilfælde, efter at der søndag for første gang i syv dage var mere end 100 nye tilfælde.

De kommuner, der har flest nye smittede, er København med 60 nye smittede, Aarhus med 29 og Odense med 19 nye smittede.

De kommunale smittetal dækker over hele weekenden.

Dagens coronatal giver udtryk for en uændret situation i Danmark, mener professor i virologi ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen.

- Vi ligger omkring de 100 nye smittede om dagen. Vi er ikke rigtigt kommet længere nedad, fordi der er en vis smittespredning i samfundet, siger han.

Der er dog ikke noget, der tyder på en trussel, siger Allan Randrup Thomsen.

Men han påpeger, at vi nærmer os de koldere måneder, og her vil virusset trives. Både på grund af temperaturen, men også fordi vi rykker sammen indenfor.

Derfor skal vi fortsat være opmærksomme på god håndhygiejne og tage de nødvendige forhold som mundbind og holde afstand, siger Allan Randrup.

Antallet af indlagte stiger med 2 til 23. Fire af de indlagte ligger på intensivafdeling, og alle fire er tilkoblet en respirator.

En person kan have fået foretaget flere test. Antallet af prøver viser dermed det samlede antal test, som er eller bliver analyseret.

Der er ingen coronarelaterende dødsfald det seneste døgn.

Danmark har samlet registreret 624 dødsfald siden begyndelsen af marts.

Det seneste døgn er der foretaget 29.246 coronaprøver, og 16.317 nye personer er blevet testet.

