90'er hitstemme hiver sange ud af hæftet

Fredag den 23. juli fylder den dansk-amerikanske sangerinde, der er født i Svendborg og har base i New York, 50 år.

20-årige Zindy Laursen stillede i 1992 op til Dansk Melodi Grand Prix med makkeren Jan Parber og sangen "Sket igen".

Sangen fik ikke førstepladsen. Men Zindy Laursen vandt ved sin optræden og specielle soulstemme musikscenens opmærksomhed.

Samme år blev hun rekrutteret som frontfigur i Cut'n'Move, der havde eksisteret siden slutningen af 1980'erne og allerede haft et stort, internationalt hit med "Get serious".

Med Zindy Laursen som sanger hittede bandet blandt andet med "Give it up", der hittede i mange lande og blandt andet lå nummer et på hitlister i Australien og Tyskland i fire uger.

I 1995 blev gruppen opløst. Efterfølgende kastede Zindy Laursen sig i en periode over de skrå brædder, inden hun i 1998 udgav soloalbummet "Zindy".

Tre år efter pakkede hun livet med sig til New York, hvor hun har haft fast base lige siden. Dog besøger hun jævnligt familie, venner og sin kæreste i Danmark.

Gennem årene har Zindy Laursen samlet sange til bunke. Og for øjeblikket bruger hun tiden på at spille mange af dem foran mindre publikummer i New York med sit amerikanske band.

Det giver nemlig en anden scene, som hun ikke ville kunne få i Danmark. En legestue, kalder Zindy Laursen det, der pønser på at samle nogle af sangene og udgive nyt.

Der er fortsat ofte efterspørgsel fra folk i USA, som gerne vil høre de gamle Cut'n'Move hits. Bandet skal da også skal på turné i Danmark med "Vi elsker 90'erne" til august.

- Det er dejligt, når man kigger tilbage på sit liv, at jeg stadig kan stå - om lidt i en alder af 50 - og spille og se folk give den gas til noget, jeg udgav for så mange år siden, siger hun.

Zindy Laursen bruger sommeren på at færdiggøre en bog om sit liv. Om op og nedture i det private og det professionelle, hvor hun meget snart har 30-års jubilæum.