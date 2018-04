900.000 gæster brugte Airbnb i Danmark sidste år

Det fremgår af en opgørelse fra selskabet, der tirsdag udgiver nøgletal fra 2017.

Det er ti år siden, at virksomheden blev oprettet tilbage i 2008. Siden er andelen af Airbnb-brugere i Danmark steget stødt.

Fire år senere i 2012 var der 28.000 gæster i Danmark, der brugte Airbnb, mens der i 2014 var 214.000 logerende i private hjem.

Airbnb har opgjort den samlede aktivitet i i alt 300 forskellige byer i 80 forskellige lande, heriblandt Danmark.

Størstedelen af de rejsende, der globalt set vælger at buge Airbnb, siger, at det er for at få lov til at bo hos lokale. Det svarer 79 procent.

Virksomheden tilbyder et alternativ til en massiv og centraliseret turistbranche, som mange byer er plaget af, lyder det fra Chris Lehane, Airbnbs globale ansvarlige for PR og kommunikation.

- Med en turistindustri, der vokser hurtigere end den resterende økonomi, er det afgørende, at så mange mennesker som muligt nyder godt af det - og lige nu er turismen ikke ligeligt fordelt, siger han i en pressemeddelelse.

En lokal vært i Danmark tjente sidste år i gennemsnit 14.970 kroner ved at leje sit hjem ud i 23 dage om året.

Størstedelen af de besøgende, der tager turen mod Danmark og benytter sig at Airbnb, overnatter i København.

De lokale værter, der udlejer deres hjem i hovedstaden bød således næsten 510.000 gæster velkommen sidste år.