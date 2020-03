En person, der er smittet med coronavirus, kan give virusset videre ved direkte dråbespredning fra hos eller nys. Det kan smitte i en radius af omkring to meter fra den smittede person.

90 personer er smittet med coronavirus i Danmark

Antallet af smittede med coronavirus i Danmark er mandag eftermiddag steget til 90.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside. På siden er antallet af personer i karantæne fortsat angivet til 770.

Ingen i Danmark har mistet livet på grund af virusset.

Søndag var der 35 personer i Danmark, som var konstateret smittet.

Det blev mandag formiddag opjusteret til 59, og mandag eftermiddag er det endt på 90.

Der er flere børn blandt både de smittede og dem i karantæne.

Det bekræfter Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, over for Berlingske.

- Det er rigtigt, at der er børn blandt de undersøgte og smittede, siger hun til avisen.

Direktøren ønsker ikke at fortælle, hvor mange børn der er tale om, eller hvor gamle de er. Hun ønsker heller ikke at fortælle direkte, om der er børn blandt de i hvert fald seks patienter, som er blevet indlagt på grund af smitte.

- Børn kan blive smittet, men som det er, bliver børn ikke særligt syge, siger hun til Berlingske.

Erfaringerne fra Kina, hvor virusset stammer fra, er, at børn ikke rammes lige så ofte af virusset. De bliver typisk heller ikke lige så syge af sygdommen, som voksne gør.

Fire hospitaler er udpeget til særligt at tage sig af børn, fremgår det af de seneste retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har udsendt.

Det er Amager og Hvidovre Hospital, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital og Odense Universitetshospital.

Hvis børn opfylder kriterierne for corona-mistanke, skal de tjekkes på et af de fire hospitaler, som har særlige afdelinger for børn.