894 danskere er blevet raskmeldt efter coronasmitte

For første gang bliver der sat tal på, hvor mange i Danmark der er kommet sig efter smitte med coronavirus.

894 personer, der har været bekræftet smittet med sygdommen Covid-19, som man får af coronavirusset, er blevet raskmeldt igen.

Det viser tal fra Statens Serum Institut onsdag aften.

Tallene tager udgangspunkt i uge 9, 10 og 11, hvor 917 var bekræftet smittet med coronavirus. Ud af dem har 20 mistet livet, 3 er fortsat indlagt, mens de resterende 894 har overstået infektionen.

Opgørelsen er lavet på baggrund af en algoritme og data fra forskellige sundhedsregistre. Man har ifølge opgørelsen overstået sygdommen, hvis man hverken er indlagt eller død, 14 dage efter man er bekræftet coronasmittet.

I alt er 3107 blevet bekræftet smittet med virusset i Danmark. Mere end en fjerdedel af det samlede smitteantal er altså blevet erklæret raske igen.

Det er langtfra alle, som viser symptomer på sygdommen, som bliver testet for smitte. Derfor er der bag smittetallet et stort mørketal, har sundhedsmyndighederne flere gange oplyst.

27.109 personer er i Danmark blevet testet for coronavirus. 104 coronasmittede har mistet livet.

Personer, der er døde, inden for 30 dage efter at de er konstateret smittet med coronavirus, tæller med i statistikken over coronadødsfald. Det gør man, uanset om man tidligere stod til at have overstået coronainfektionen.