893 nye tilfælde med coronasmitte - antal indlagte er uændret

Det seneste døgn har 893 personer fået et positivt svar på deres coronaprøve.

Andelen af positive prøver i forhold til antallet af test giver en positivprocent på 0,43. Det er på niveau med de seneste mange uger.

Faktisk skal man tilbage til midten af januar for at finde den seneste gang, hvor positivprocenten lå over 1,00.

Der er også blevet foretaget 366.896 lyntest, som er de test, hvor man podes i næsen. Positive tilfælde herfra indgår ikke i statistikken over smittetilfælde.

Det skyldes, at der er usikkerhed med testsvarene. Man opfordres derfor til at få foretaget en PCR-test, hvis man er testet positiv med lyntest.

På landets sygehuse er der i øjeblikket indlagt 191 coronasyge patienter. Det er uændret i forhold til onsdag.

Af de 191 indlagte er 44 på intensiv, og af dem får 24 hjælp af en respirator.

Yderligere to personer smittet med coronavirus er døde det seneste døgn. Det vil sige, at i alt 2467 smittede nu er døde under epidemien i Danmark.

Det danske vaccinationsprogram skrider fortsat fremad, da flere har fået enten første eller andet vaccinationsstik mod coronavirus det seneste døgn.

Nu er der 1.142.046 personer, som har påbegyndt vaccination mod virusset. Det vil sige, at de har fået det første af de to vaccinationsstik. Antallet svarer til 19,5 procent af befolkningen.

549.173 personer har fået begge vaccinationsstik og er færdigvaccinerede. Det svarer til 9,4 procent af befolkningen.