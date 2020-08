Artiklen: 88 sigtes for at bryde forsamlingsforbud ved østjysk gaderæs

Torsdag aften er 88 personer blevet sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet i forbindelse med et gaderæs.

Endnu et biltræf er endt i bøderegn.

Det kan konstateres, efter at Sydøstjyllands Politi sigtede 88 mennesker for at forsamle sig til et gaderæs i både Vejle og Hedensted torsdag aften.

Politiet rykkede ved 20-tiden ud til gaderæsarrangementer i både Vejle og Hedensted, hvor de kunne se, at flere end 100 mennesker var samlet.

Det oplyser Sydøstjyllands i en pressemeddelelse.

Gruppen af mennesker brød dermed forsamlingsforbuddet, som på nuværende tidspunkt gælder for forsamlinger med mere end 100 personer.

I første omgang havde politiet modtaget oplysninger om en forsamling på Lundagervej i Hedensted, men da betjente ankom til stedet, var de fleste på vej væk igen.

Efterfølgende forsamlede de sig i området omkring Porschevej i Vejle, hvor politiet nåede at spærre området af.

Op mod 30 nåede at slippe væk på trods af afspærringen. Derefter endte det "blot" med 88 sigtelser.

De sigtede kan alle se frem til at betale en bøde på 2500 kroner.

Det fremgår desuden af pressemeddelelsen, at størstedelen af de sigtede er unge mennesker på mellem 18 og 26 år. Personerne kommer primært fra nærområdet i Sydøstjylland, står der i pressemeddelelsen.

Det er ikke første gang, at politiet har rejst sigtelser i forbindelse med et bilarrangement.

I juni rykkede Syd- og Sønderjyllands Politi ud til et biltræf, hvor 221 mennesker blev sigtet for brud på forsamlingsforbuddet.

Arrangementet torsdag får antallet af sigtelser for coronaovertrædelser til at overstige 250 i Sydøstjyllands politikreds. Den omfatter blandt andet kommunerne Horsens, Hedensted, Vejle og Kolding.

Politikredsen nærmer sig dermed politiet i Syd- og Sønderjylland, der ifølge et notat fra Rigspolitiet har rejst næsten 300 sigtelser for coronaovertrædelser på nuværende tidspunkt.

Der er stor forskel i antallet af sager fra politikreds til politikreds. På landsplan har der været mere end 1100 sigtelser for coronaovertrædelser siden marts.

Sydøstjylland og Syd- og Sønderjyllands Politi står dermed for næsten halvdelen af det samlede antal sigtelser.