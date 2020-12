851 smittede i lyntest - færre af de testede er coronapositive

Det svarer til, at 2,80 procent af lyntestene var positive, hvilket er lavere end end søndag, hvor positivprocenten var 3,11 procent.

Der er tale om markant færre lyntest end den 23. december, hvor aktørerne foretog 80.291 prøver. Det var det hidtil højeste antal.

Efter nogle mere stille dage over julen oplever Falck, der er den klart største udbyder, at flere og flere bliver testet ved deres teststeder.

Det fortæller Jørgen Mieritz, der er ambulancedirektør hos Falck.

- Vi havde en forventning, at der ville blive ret stille i juledagene naturligvis, når folk holdt jul sammen med familien.

- Vi forventer, at der bliver travlt igen op til nytår og i særdeleshed i starten af det nye år, når folk skal til at på arbejde igen, siger han.

Jørgen Mieritz tilføjer, at det er vigtigt at få taget hurtigtestene hyppigt, hvis man har fået én omkring jul, da der er tale om et øjebliksbillede.

Derfor er det også en god idé at få en test igen inden nytår, siger han.

Falck har i alt 49 teststeder fordelt over landet.

Fra deres test kan de se, at det er i hovedstadsområdet og Region Sjælland, at smitten er mest udbredt.

I Taastrup ligger positivprocenten mandag på 6,5 procent, mens den i Taarnby og Holbæk er 5 procent i Falcks lyntest.

Hos Carelink, der har fem steder fordelt i Jylland, er smitten mest centreret omkring Aarhus og Vejle. Carelink gennemførte 1414 lyntest mandag.

Samtidig oplever de, at der er stor efterspørgsel fra uddannelsesinstitutioner og virksomheder for at få foretaget en lyntest, og de forudser på den baggrund at få ekstra travlt i begyndelsen af januar.

Tilsammen har de fire udbydere udført 545.468 lyntest siden 12. december.

Lyntestenes pålidelighed er omdiskuteret.

Sundhedsmyndighederne i Danmark fraråder lyntest til personer, som har symptomer eller er såkaldte nære kontakter til smittede.

Tidligere har en ekspertgruppe under Statens Serum Institut udtalt, at lyntest har en træfsikkerhed på 70 til 80 procent.

De test, som det offentlige tilbyder, har til sammenligning en træfsikkerhed på omkring 98 procent. Det er pcr-testen.