850.000 har allerede tjekket deres årsopgørelse

Skattestyrelsen har nemlig valgt at åbne for tilgangen, selv om årsopgørelsen først officielt er klar mandag.

Tusindvis af danskere sidder netop nu i kø på Skattestyrelsen hjemmeside for at få lov til at tjekke deres årsopgørelse.

Ved seneste måling lørdag formiddag har Skattestyrelsen i alt haft 850.000 logins fra borgere, der vil tjekke deres årsopgørelse. 140.545 gange har borgere ændret i årsopgørelsen.

Der er tale om klik og ikke unikke brugere. En person kan således have logget ind flere gange.

Ifølge Karoline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen, går alt efter planen. Man regner med, at op mod tre millioner danskere vil have tjekket deres årsopgørelse inden mandag.

- Det er en testweekend, så det er helt normalt, at flere ikke kan komme ind eller har længere ventetid. Nu retter vi til i løbet af weekenden, så der er mindre forsinkelser mandag, siger hun.

Blandt andet kan danskere, der opholder sig i udlandet, få problemer med at tilgå deres årsopgørelse, fortæller Karoline Klaksvig.

- Vi har et geofilter på, så folk fra udlandet kan have lidt sværere ved at logge på. Det er fordi, vi tester systemet, og 4,6 millioner borgere har mulighed for at komme ind, så vi vil sikre os, at andre ikke kommer ind, siger hun.

Ventetiden vil stige i løbet af eftermiddagen og aftenen, og ebber så ud igen hen mod natten.

- Jeg plejer at sige, at er man ung og går i byen hele natten, så kommer man lige igennem, hvis man tjekker op tidligt om morgenen.

- I næste uge vil ventetiden falde ret meget, siger Karoline Klaksvig.

Cirka 1600 danskere bliver lukket ind i minuttet. Ventetiden varierer alt efter tidspunktet på dagen, men lørdag klokken 11.00 må man vente 30 minutter, hvis man vil tjekke sin årsopgørelse.

60 procent har indtil videre tjekket årsopgørelsen på mobil, 34 procent har tjekket på computeren, mens 6 procent har tjekket årsopgørelsen på tablet.

Borgere, der har spørgsmål til deres årsopgørelse, kan i løbet af weekenden få hjælp af Skattestyrelsen via Facebook, Twitter og en chatfunktion på skat.dk.

Først mandag åbner telefonerne klokken 9.00-18.00.