827 personer er bekræftet smittet med coronavirus i Danmark

Af de 4446 personer, der er testet for coronavirus i Danmark, er 827 bekræftet smittet med virusset.

Antallet af smittede med coronavirus i Danmark stiger fortsat, og lørdag formiddag er 827 personer konstateret smittet med virusset.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen.

Antallet er en stigning fra 801 personer fredag eftermiddag.

Stigningen er lavere end de foregående dage. Det skyldes formentlig, at myndighederne har ændret strategi og er begyndt at teste færre end tidligere.

På sin hjemmeside skriver Sundhedsstyrelsen:

- Smitten er nu så udbredt i Danmark, at der ikke er grundlag for særskilte indsatser eller test alene på baggrund af forudgående rejsehistorie.

Endvidere fremgår det, at alle borgere bør følge Sundhedsstyrelsens generelle råd for at begrænse smitte.

Ud over de smittede i Danmark er der nu ni bekræftede coronatilfælde på Færøerne. Det er en tredobling fra fredag, hvor tre var konstateret smittede.

I Grønland har der ikke været nogle bekræftede smittetilfælde. Men tre personer er blevet testet.

Ud over de 827 registrerede tilfælde er der også en del i Danmark, som forventes at være smittede, uden at myndighederne ved det.

Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, har oplyst, at der er store mørketal. Det vil sige, at der er flere smittede end de registrerede tilfælde.

Indtil videre er 4446 personer i Danmark blevet testet for coronavirus.

Fredag eftermiddag var 3998 personer i Danmark blevet testet.