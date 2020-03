82 personer er nu indlagt med coronavirus i Danmark

Det seneste døgn er 20 personer blevet indlagt på sygehus med coronavirus.

Det bringer det samlede antal coronasmittede på sygehusene i Danmark op på 82 personer.

Det viser den seneste overvågningsrapport fra Statens Serum Institut.

Af de 82 personer er 18 af dem så syge, at de befinder sig på intensivafdeling. Det er en stigning på otte personer over det seneste døgn.

Region Hovedstaden er den region, som har flest personer indlagt. Her er der i alt 36 personer med coronavirus indlagt. Af dem er syv på intensivafdeling.

Indtil videre har der været 960 bekræftede tilfælde af coronavirus i Danmark, og samlet set har 137 personer med coronavirus været indlagt.

Det vil sige, at 55 personer har kunnet forlade sygehuset efter indlæggelse, og at en god portion af de smittede altså kan tage hjem efter at have været indlagt.

Antallet af bekræftede smittede skal dog tages med forbehold. Det skyldes, at teststrategien er ændret, så det kun er alvorligt syge, som bliver testet for coronavirus.

Det reelle antal smittede antages derfor at være langt større.

Foreløbigt er fire personer døde, mens de har haft coronavirus. Det vides dog ikke, om det er virusset, der har været årsag til dødsfaldene.

To af dødsfaldene fandt sted på Herlev Hospital i weekenden, hvor to ældre personer på henholdsvis 80 og 81 år døde, mens de var indlagt.

Derudover var der i sidste uge et tilfælde i Nordjylland, hvor en 80-årig mand, der var indlagt på Aalborg Universitetshospital, blev konstateret smittet efter sin død.

Mandag oplyste Aarhus Kommune ifølge Århus Stiftstidende, at en 92-årig mand var død på plejehjemmet Hørgården i Aarhus.

En medarbejder på plejehjemmet var tidligere påvist smittet med coronavirus.

Globalt er 167.414 personer indtil videre blevet smittet med virusset. Af dem er 6507 døde.