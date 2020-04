82-årig mand mister livet i skovbrand i Sønderjylland

En 82-årig mand fra Stepping-området har mistet livet i en skovbrand ved Frørup Landevej.

Det skriver JydskeVestkysten.

Brandvæsnet blev kaldt til branden onsdag eftermiddag af en forbipasserende, og Stepping Frivillig Brandværn var kort efter på stedet.

De frivillige gik straks i gang med at bekæmpe branden, der dækkede cirka 250 kvadratmeter, oplyser Jan Riis, der er indsatsleder i Trekantområdets brandvæsen, TrekantBrand, til JydskeVestkysten.

Da branden er ved at være slukket, finder brandfolkene den 82-årige, og politiet bliver tilkaldt for at undersøge, hvad der er sket.

Intet tyder dog på, at den ældre mand har været offer for en forbrydelse.

- Alt tyder på, at der er sket en ulykke formentlig i forbindelse med afbrænding af noget træ, efter manden har været ved at rydde op efter noget skovrydning, siger vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fra lokalpolitiet i Kolding til JydskeVestkysten.

- Det er en tragisk ulykke, fastslår han.