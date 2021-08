Danmark er blandt de lande i verden med flest vaccinerede. Hvis man ser bort fra lande med under en million indbyggere, er Danmark nummer fire på listen over lande, hvor flest er i gang med at blive vaccineret eller er færdigvaccineret. Det viser en opgørelse fra Our World in Data. (Arkivfoto)

800.000 er inviteret til vaccination - men har ikke booket tid

Der er på nuværende tidspunkt lidt flere end 800.000 personer, som ikke har bestilt tid til vaccination, selv om de er blevet inviteret.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det svarer til omkring 16 procent af de 5,11 millioner borgere, der har fået invitation.

Heraf er 4,24 millioner - eller 83 procent - enten i gang med at blive vaccineret eller er færdigvaccineret.

Den resterende lille gruppe - på omkring 50.000 - har bestilt tid til første stik, men er endnu ikke blevet vaccineret.

Hos Sundhedsstyrelsen er direktør Søren Brostrøm fortrøstningsfuld.

- Det er kun de sidste 3-4 uger, at der har været vaccinetider til alle, og når man har tanke på, at vi er midt i en sommerferie, så er jeg meget tilfreds med, hvor vi ligger i dag, siger Søren Brostrøm.

- Vi skal gerne nå over 90 procent, og jeg håber personligt på omkring 95 procent blandt de inviterede, siger han.

I boligområderne Tingbjerg i København, Vollsmose i Odense og Gellerup i Aarhus har 40-45 procent ikke booket tid.

Sundhedsstyrelsen har fokus på de områder og vil efter sommerferien lave en ekstra indsats med mobile testcentre, hvor man kan troppe op uden tidsbestilling.

Et andet spor er de 20-29-årige, hvor en del er studerende. De vil også kunne opleve mobile testvogne ved for eksempel professionshøjskoler, tekniske skoler og universitær.

- Det er unge, som nok er flyttet hjemmefra, måske ikke har dannet familie og måske ikke ser coronavirus som den helt store risikofaktor, og dem vil vi forsøge at nå, siger Søren Brostrøm.

Ifølge flere undersøgelser er der i Danmark en gruppe på fem procent, som er vaccineskeptiske og ikke vil vaccineres. Dem forsøger Sundhedsstyrelsen stadig at overbevise.

- Vi opgiver ikke nogen og stiller vores tilbud til rådighed for alle, men vi respekterer selvfølgelig, hvis folk af forskellige årsager ikke har lyst til at blive vaccineret, siger Søren Brostrøm.

Flere steder i verden er der blevet givet gulerødder for at blive vaccineret - herunder alt fra baseballbilletter til penge.

Der er også set eksempler på, at offentligt ansatte er blevet pålagt et vaccinekrav, hvis de vil møde på arbejde. Men den vej vil Sundhedsstyrelsen ikke anbefale at gå.

- Jeg tror ikke, at det er nødvendigt at give flødeboller, fadøl eller kontanter for at få folk vaccineret, og jeg tror heller ikke på krav.

- Men vi har ikke noget imod det venlige puf - nudging - for eksempel at man giver en påmindelse i e-Boks, siger Søren Brostrøm.