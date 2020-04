800 danskere er efter påske stadig strandet i udlandet

Flere hundrede har dog været tvunget til at markere påsken i udlandet, fordi de venter endnu på at kunne komme hjem fra det land, hvor de er strandet.

Det fortæller Erik Brøgger, der er direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice.

- Cirka 800 står i vores krisedatabase. Det er klart, at det er et markant fald, siger han til TV2 News.

De, der står på den danskerlisten, har givet udtryk for, at de gerne vil have hjælp til at komme hjem fra det sted i udlandet, hvor de er strandet.

På et pressemøde 5. april oplyste Erik Brøgger Rasmussen, at 1300 fra Danmark var strandet i udlandet. På det tidspunkt var hovedparten af dem strandet i Pakistan og Indien.

Han oplyste i samme forbindelse, at der ikke er nogen, der er strandet så mange i samme land, at det giver mening at sende et dansk fly for at hente dem til Danmark.

Selv om det ikke er lykkedes at få alle hjem, skal de strandede ikke opgive håbet om at få hjælp, pointerer Erik Brøgger tirsdag efter påske.

- De bliver nødt til at være tålmodige, siger han til TV2 News.