80 års fængsel i sag om kokain og amfetamin

Under efterforskningen kaldte politiets specialgruppe Særlig Efterforskning Øst sagen for "Operation Baresso". Det skyldes, at betjentene i begyndelsen hemmeligt observerede nogle af de nu dømte på en af kædens kaffebarer.

I byretten på Frederiksberg løb dommen i maj sidste år op i fængsel på 70 år og otte måneder.

To bagmænd fra Montenegro, Janko Ralevic og Milos Malisic, idømmes begge fængsel i 15 år, hvilket er en skærpelse i forhold til byrettens dom. Disse to samt Ivan Babovic, der idømmes fængsel i syv år, og som ligeledes er fra Montenegro, udvises af Danmark.

Også andre har fået et hårdere smæk end i første omgang. Glenn Kåre Hansen, der i øvrigt tidligere har hilst på retssystemet i en anden narkosag, straffes med fængsel i 12 år, mens Valentin Sandic, der har haft tilknytning til Bandidos, får 10 år.

Sagen drejer sig blandt andet om opbevaring og handel med amfetamin og kokain fra adresser i København og i Tranekær på Langeland.

To af mændene i sagen, Daniel Hansen og Brian Walther Mikkelsen, var anklaget for at være kørt til Holland i en ældre VW Bora for at hente amfetaminolie, som i Danmark skulle forvandles til flere kilo af stoffet.

På Frederiksberg forklarede de, at de troede, at det var skunk. Derfor fik de i byretten straffe på under et år. I landsretten er det gået anderledes. Begge er idømt fængsel i fem år.

Omvendt kan Kasper Stecher Svensson notere, at den oprindelige dom på fængsel i 11 år er ændret til seks år.

Samlet set har staten fået konfiskeret cirka 1,2 millioner kroner i kontanter og indestående på bankkonto. Også en byggegrund i Taastrup overgår til staten, oplyser den ene af sagens anklagere, Annika Jensen.

Politiet indledte efterforskningen i begyndelsen af 2017. Efter observationer og aflytninger slog betjentene til. Cirka 100 politifolk deltog i anholdelsesaktionen i april samme år.