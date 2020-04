80 år med dronningen

16. april fylder dronningen 80 år. Hendes liv fortælles i otte kapitler. Et billede for hvert årti.

Prinsesse Margrethe bliver født på Amalienborg 16. april 1940 - syv dage efter den tyske besættelse som kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrids førstefødte. Hun er ventet med længsel af forældrene, som på det tidspunkt har været gift i fem år, men forholdet til hendes far bliver særlig tæt. "Min far var meget glad for mig og meget stolt af mig, også da jeg var lille og aldeles ubetydelig", har dronningen sagt. Allerede som barn udvikler hun flere af de kreative interesser, som hun har dyrket i sit voksne liv. Fra en tidlig alder begynder hun at danse, tegne og male. Også glæden ved bøger opdager hun tidligt. Forældrene og barnepigerne læser højt af Peter Plys, Peter Pan og H.C. Andersen. Flere af bøgerne har dronningen gemt i et skab i sit soveværelse.

