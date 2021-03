789 nye smittetilfælde fundet i Danmark

Der er registreret 789 nye smittetilfælde i Danmark det seneste døgn. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

De er fundet via 175.856 PCR-test. Dermed er andelen af positive - kendt som positivprocenten - på 0,45 procent.

Smittetallet og positivprocent er nogenlunde på niveau med de seneste dage, men i den høje ende af, hvad man har set over de seneste par måneder. Det skal ses i lyset af et højere testniveau.

Spørger man Henrik Nielsen, som er overlæge og professor ved infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital taler tallene ind i en stabil tendens.

- Man fristes til at sige intet nyt. Det er meget stabilt med antal indlagte, positivprocenten er vedholdende under 0,5 og antallet af dagligt smittede fortsat på 700-800 dagligt, siger han.

På landets sygehuse er antallet af indlagte med coronavirus det seneste døgn faldet med syv til 207. Tallet var næsten 1000 i starten af januar.

Ifølge Henrik Nielsen er vi nået til et niveau, hvor det bliver svært at få det daglige antal indlagte ned.

- Jeg ser ikke for mig, at vi kommer ned under 200 indlagte om dagen i den kommende tid. Vi er nået bunden der. Selvfølgelig er det 200 flere indlagte, end der normalt ville have været, men det er ikke noget, der skubber og påvirker sygdomsområder. Vi kører fuld kraft i sundhedsvæsenet, siger han.

Det er forventningen hos Statens Serum Institut (SSI), at smitten vil stige de kommer måneder, i takt med at flere dele af samfundet genåbner.

Ifølge prognoser, der er behæftet med enorm usikkerhed, vil antallet af daglige smittede være mellem 1100-6800 i midten af maj.

Spændet er stort og blandt andet meget følsomt over for, hvordan kontakttallet udvikler sig, ligesom det er usikkert, hvor stor sæsoneffekt der vil være på virusset - altså hvordan vejret spiller ind på smitten.

I den prognose er der regnet på effekten af genåbningen efter påske, hvor blandt andet en stor del af de skoleeleverne får mere fremmøde og genåbning af liberale erhverv som frisører.

Genåbningen ventes også at medføre flere indlæggelser. Fredag er status, at presset på sygehusene er meget mindre end i starten af året.

Der er det seneste døgn registreret to nye dødsfald. Dermed har Danmark rundet 2411 dødsfald.