761 nye tilfælde af coronasmitte - ingen yderligere dødsfald

For andet døgn i træk er det mindst én ud af 200 foretagne PCR-prøver, der har vist et positivt svar for coronavirus.

Det viser tal fra Statens Serum Instituts (SSI) daglige opgørelse mandag.

Tallene viser, at der er foretaget 151.115 PCR-prøver, og at de har bekræftet smitte hos 761 personer. Det giver en positivprocent på 0,50.