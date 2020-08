Artiklen: 75-årig mand tiltalt for trusler mod markeder på Gram Slot

75-årig mand tiltalt for trusler mod markeder på Gram Slot

Op til Gram Slots sommermarkeder sidste år fik Syd- og Sønderjyllands Politi en trussel om, at der ville blive placeret sprængstof på markederne.

Truslen fremgik af et dokument på et usb-stik, som var blevet sendt til politiet.

Og op til det sønderjyske slots julemarkeder senere samme år modtog politiet ligeledes et usb-stik med en trussel.

Efter den sidste trussel blev en 74-årig mand i november 2019 anholdt.

Anklagemyndigheden har nu rejst tiltale mod den nu 75-årige mand fra Gram-området.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Tiltalen går på, at manden skal have fremsat trusler, som kan fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd.

På grund af truslerne måtte markederne afvikles med adgangskontrol og personale fra Syd- og Sønderjyllands Politi til stede.

Det fremgår ikke af politiets pressemeddelelse, hvordan den 75-årige forholder sig til tiltalen.

Ligeledes fremgår det ikke, hvad mandens eventuelle motiv skulle være.