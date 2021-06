75 år og måske en ny tur i Det Hvide Hus

Det er der ikke mange andre, der mener. Heller ikke domstolene.

Men der er millioner af vælgere, som tror på den tidligere præsident, når han siger, at "valget blev stjålet".

Det gælder blandt andet de Trump-tilhængere, der den 6. januar stormede Kongressen i Washington D.C.

Så Trump har stadig støtte, og han ser også ud til at have samlet sit parti, Republikanerne, bag sig.

Om han så stiller op til næste præsidentvalg i 2024 vides ikke. Han lader alle i uvidenhed.

Om han har energien er også uvist. Den 14. juni fylder han 75 og er således ikke en årsunge mere.

Men Joe Biden var 78, da han vandt over Trump, så det kan godt lade sig gøre.

Det er imidlertid ikke kun politik, det handler om.

Trump har igennem sin karriere vist, at er der noget, han hader, så er det at tabe.

Han og hans kone, Melania, deltog meget utraditionelt heller ikke i indsættelsen af Joe Biden som præsident.

Så alene på den konto, kan han tænkes at ville give den et skud i manegen en gang til.

Men der er også en anden verden, nemlig den ved domstolene.

Trump er to gange blev frikendt i USA's rigsret. Det er sket, ved at hans eget politiske parti brugte sit flertal til at frikende ham i Senatet.

Nu er statsadvokaten i New York imidlertid efter ham.

I maj meddelte en talsmand for statsadvokaten, at en langvarig efterforskning af Trumps økonomiske forhold nu bliver en strafferetlig efterforskning.

Det kan, hvis Trump ender med at blive kendt skyldig, betyde fængsel.

Det er blandt andet skatteforhold, der bliver undersøgt.

Lige nu ser det ud til, at Trump nok kan klare sig, hvis han skulle beslutte at smække fødderne op på skamlen og gå på pension.

Slappe af i sit resort i Florida, New Jersey eller måske i Skotland.

Hans forretninger er godt nok ramt af coronapandemien.

Men han er stadig godt ved muffen, viser opgørelsen over verdens rigeste personer i magasinet Forbes.

Trumps formue sættes til 2,4 milliarder dollar, omkring 15 milliarder kroner.

Det er 1,3 milliarder dollar mindre end i oktober 2016, måneden før han vandt præsidentvalget over Hillary Clinton.

Trump har været vant til at have penge.

Altid.

Han blev født i New York med en guldske i munden.

Hans var, Fred Trump, var iværksætter, New York-style.

Han byggede og solgte boliger i millionbyen. Det var Fred Trumps arbejde, der lagde grunden til Donald Trumps formue.

Donald Trump gik på privatskoler, læste økonomi, levede livet som ung.

Han begyndte at arbejde for sin far og overtog i 1971 forretningen, som han omdøbte til The Trump Organization.

Han udvidede forretningen med Manhatten-skyskrabere, med hoteller, golfbaner, kasinoer og meget mere.

Fra 1996 til 2015 ejede han brandet Miss Universe.

Han blev kendt langt ud over USA's grænser via sin optræden i tv-shows, herunder reality-serien The Apprentice.

Privat har han også haft travlt.

Melania Trump er hans tredje kone, og han har fem børn og adskillige børnebørn.