74-årig mand er død efter brand på plejehjem

En 74-årig mand er død efter en brand på et plejehjem på Kløvervangen i Skødstrup nær Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Politiet fik anmeldelsen klokken 8.29. Brandvæsenet fik hurtigt derefter slukket branden og reddet beboeren ud. Han døde dog senere af sine skader.

De pårørende er underrettet.

Politiet skriver, at branden opstod i beboernes hjem på plejehjemmet. Branden nåede ikke at brede sig. Det er for tidligt at konkludere, hvad årsagen til branden var.