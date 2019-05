73 gangbangs udløser betinget fængsel til ekspolitiker

Dommen, der er gjort betinget med en prøvetid på to år, afspejler ifølge dommer Rasmus Damm, at de to mænd ikke tidligere er straffet.

Den tidligere kommunalpolitiker Per Zeidler og en 55-årig mand er torsdag eftermiddag blevet idømt seks måneders fængsel for rufferi.

Desuden spiller det ifølge dommeren ind, at de har sørget for ordnede forhold hos de medvirkende kvinder.

200.000 kroner konfiskeres hos de to mænd svarende til den fortjeneste, de har haft ved de seksuelle orgier.

De to tiltalte erkendte tidligere på dagen at have arrangeret og afholdt 73 gangbangs forskellige steder i landet.

I retten forklarede Per Zeidler, at han og makkeren udelukkende var drevet af lyst, ikke profit.

De forsikrede, at kvinderne ikke var presset til det, men deltog af egen fri vilje.

Senioranklager Birgitte Ernst havde krævet de to mænd idømt en ubetinget frihedsstraf på mindst et halvt års fængsel.

De to forsvarsadvokater mente, at det var at skyde over målet og argumenterede for maksimalt tre-fire måneders betinget fængsel.

Den tidligere lokalpolitiker og den medtiltalte mand var oprindeligt tiltalt for at have afholdt hele 109 gangbangs med en fortjeneste på 328.000 kroner.

De var også tiltalt for at have aftalt med en 16-årig pige, at hun mod betaling eller løfte om betaling skulle medvirke i de seksuelle aktiviteter.

Men i formiddagens løb blev anklagerne mod de to mænd skåret til, så det alene handlede om 73 tilfælde af rufferi.

Per Zeidler var ikke selv til stede, da dommen blev afsagt.

Hans forsvarsadvokat, Henrik Garlik, har på vegne af sin klient bedt om betænkningstid, i forhold til om dommen skal ankes.

Den medtiltalte ønsker ikke at anke og modtager byrettens dom.

Sagen begyndte i november 2017. Da anklagerne mod Per Zeidler kom frem, blev han afsat som formand for familieudvalget i Syddjurs Kommune.

Desuden trak han sig som kandidat ved det forestående kommunalvalg.