717 er det seneste døgn registreret smittet med corona

De smittede er fundet blandt 214.311 PCR-prøver. Andelen af smittede - den såkaldte positivprocent - er derved på 0,33.

Positivprocenten har de seneste måneder dagligt svinget mellem 0,30 og 0,50 procent.

Dog hører det med til historien, at det er vanskeligt at sammenligne positivprocenten i dag med, hvad den var for måneder tilbage, fordi der bliver testet langt flere dagligt, og flere bliver testet uden at have mistanke om smitte.

Det, i særdeleshed efter coronapasset trådte i kraft tirsdag, hvor de liberale erhverv åbnede.

Her er det påkrævet, at man kan fremvise en negativ coronatest, et vaccinationspas eller en tidligere positiv test, som er mindre end 12 uger gammel.