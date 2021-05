Artiklen: 71-årig spanier tiltalt for at dræbe bartender

Mandag begynder retssagen imod en 71-årig spanier, som er tiltalt for at dræbe en 57-årig mand på Christiania.

22. februar sidste år blev 57-årige britiske Ian Roy Parkin stukket med en kniv flere gange. Han døde på hospitalet af sine kvæstelser.

Det skete sidst på aftenen på Mælkevejen på Christiania i København. Nærmere bestemt mellem Multimediehuset og Løvehuset i nærheden af Café Månefiskeren.

Mandag går retssagen imod den 71-årige herboende spanske mand, som er tiltalt for at have dræbt ham, i gang ved Københavns Byret.

Anklageren kræver fængselsstraf, og at den 71-årige mand bliver udvist fra Danmark for bestandig.

Ian Roy Parkin var bartender på værtshuset Woodstock. Han var vellidt i fristaden og havde boet i Danmark siden 1980'erne.

Spanieren skal have stukket Ian Roy Parkin adskillige gange i hovedet, halsen, nakken og på overkroppen med en kniv.

Hulda Mader, som er pressetalskvinde på Christiania, fortalte, kort efter drabet skete, til B.T., at Ian Roy Parkin var et venligt gemyt, som ikke skabte fjender.

- Han har boet på Christiania og arbejdet på Woodstock i mange år. Han var en sød, rolig og fredelig person, som aldrig gjorde nogen noget ondt, sagde hun til mediet.

Woodstock er et legendarisk værtshus på Christiania, som har ligget der siden hippietiden.

Sidste år afgjorde retten, at spanieren skulle mentalundersøges. Det skrev Ekstra Bladet 30. juli 2020.

Der var lukkede døre ved grundlovsforhøret i sagen. Men ifølge mediet læste anklager Søren Harbo en del af den tiltaltes forklaring fra grundlovsforhøret op ved det åbne retsmøde.

Her lød det, at den tiltalte havde forklaret, at han havde planlagt at dræbe den 57-årige i flere år, fordi han var træt af ham. Men den 71-årige nægtede sig samtidig skyldig.

Senioranklager Marie Petersen fører sagen nu, og hun kan ikke kommentere på mentalundersøgelsen, inden retssagen går i gang.

I anklageskriftet lyder det, at anklagemyndigheden tager forbehold for, at kræve den 71-årige idømt en anden sanktion en almindelig straf. Det kan eksempelvis være en behandlingsdom.

Men Marie Petersen fortæller, at anklagemyndigheden som udgangspunkt går efter fængselsstraf til den tiltalte.

Der er sat seks dage af til sagen, som ventes afsluttet i juni.