Da tv-vært Sofie Linde var vært ved årets Zulu Comedy Galla fortalte hun om en hændelse, hvor hun var blevet udsat for sexafpresning, da hun var 18 år. Det har fået 701 kvinder i mediebranchen til at skrive et åbent brev til branchen, hvor de støtter hende. (Arkivfoto)

701 kvinder støtter Sofie Lindes protest mod sexisme

701 kvinder har underskrevet et åbent brev til mediebranchen, hvor de støtter tv-vært Sofie Lindes protest mod sexisme i branchen.

Det skriver Politiken.

Kvinderne kritiserer i brevet de danske mediechefer for ikke at gøre nok for at stoppe sexisme i branchen.

- Vi får at vide, at døren altid er åben. At vi skal gå til ledelsen, hvis vi oplever noget grænseoverskridende. Men i den opfordring ligger hele udfordringen - for hvorfor er det egentlig ikke de grænseoverskridende mænd, I taler til?, står der i brevet.

De 701 underskrivere er eller har været tilknyttet en bred vifte af danske mediearbejdspladser og har alle oplevet sexisme på arbejdspladsen.

- Det skete engang. Det sker stadig, står der i brevet.

Da tv-værten Sofie Linde var vært for årets Zulu Comedy Galla, fortalte hun til et målløst publikum, at en magtfuld mediemand havde foreslået hende at give ham oralsex, hvis hun ville gøre sig nogen forhåbninger om at blive i branchen.

Episoden skete, dengang Sofie Linde var blot 18 år gammel.

I et opslag på det sociale medie Instagram takker Sofie Linde torsdag aften kvinderne for brevet.

- Kære Maria Andersen, Anne Sofie Hvenegaard, Julie Thisgaard, Christine Brink, Camilla Slyngborg, Anne-Katrine Bondo og alle jer andre modige - og fantastiske kolleger. Jeg har her til aften læst jeres brev. Tak. Tak for at tage mig i hånden.

- I stedet for at diskutere hvorvidt sexisme findes, så understreger vi sammen, at det gør det! Vi er mange der har oplevet det. Og vi er mange, der stadig oplever det. Og vi siger NEJ! - Ikke bare i mediebranchen - men i alle brancher, skriver Linde.

Hos Danske Medier, som er brancheorganisation for størstedelen af de danske medier, tager man det "meget, meget alvorligt", at så mange kvinder støtter en åben protest mod sexisme i branchen.

Det siger administrerende direktør Louise Brincker.

- Det er et stort antal, og det siger noget om, at det her ikke kun peger bagud, men at det er foregået over en lang periode, og vi må antage, at det stadig foregår, siger hun.

Louise Brincker opfordrer til, at der kommer endnu mere fokus på problemet på mediearbejdspladserne.

- Jeg har talt med flere af danske mediers medlemmer, blandt andet de største mediehuse, som repræsenterer rigtig mange medarbejder, og de siger samstemmende, at de allerede tager det meget alvorligt, men tallet 701 viser også, at de er nødt til at øge fokus på det, siger hun.

Blandt nogle af de 701 underskriverne er radiovært Iben Maria Zeuthen, tv-vært Lene Beier, tv-vært Divya Das og tv-vært Tine Gøtzsche.