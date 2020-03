700.000 elever og lærere er udfordret - UniLogin er nede

UniLogin er ramt af store driftsforstyrrelser, som desværre medfører, at det pt. ikke er muligt at logge på digitale tjenester i undervisningssektoren. Ny status følger kl. 11.30.#skolechat #uddpol pic.twitter.com/jBrFbXUviF — Børne- og Undervisningsministeriet (@UVM_dk) March 19, 2020

Twitter/ Publish Curate a story with Twitter What would you like to embed? Enter a Twitter URL That's all we need, unless you'd like to . By embedding Twitter content in your website or app, you are agreeing to the Developer Agreement and Developer Policy.Copied! Paste this code directly into the HTML portion of your site, and you'll be good to go. Need more info? Check out our developer docs. © 2020 Twitter, IncAboutHelpTermsPrivacyCookiesBlogAdvertiseBusinessesMediaDevelopersTweetDeckPartners