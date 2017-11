700 nedlægger arbejdet på slagteri i Jylland

Det betyder, at i alt 700 medarbejdere tirsdag har valgt at nedlægge arbejdet. Det skriver TV2 Nord.

- I vores overenskomst er der forskellige aflønningsmodeller for dem, der arbejder i opskæringen. Men her er flere afdelinger blevet lagt sammen. Så nogen får højere løn end andre i afdelingen. Vi mener ikke, at det er rigtigt fortolket. En afdeling skal have ens løn, siger Peter Uno Andersen til TV2 Nord og tilføjer:

- Man frygter, at det her kan griber om sig på andre afdelinger. Så vi har nedlagt arbejdet i sympati. Det er en uheldig situation. Vi mener, at Dansk Industri og NNF burde have fået det her på plads med Danish Crown og Ticans ledelse.

Men i direktionen hos Tican mener man ikke, at de forskellige lønninger i samme afdeling er et problem. Sådan lyder det fra direktør Ove Thejls til TV2 Nord.

- Jeg synes, det er beklageligt, at vi har en overenskomst, der ikke tager højde for den teknologiske udvikling. Den teknologiske udvikling har overhalet os. Når afdelinger bliver lagt sammen, så har vi ønsket at fastholde to forskellige aflønninger for to forskellige funktioner.

Medarbejderne i Brørup nedlagde arbejdet tirsdag morgen, og kort efter fulgte afdelingen i Thisted med, hvor 350 nedlagde arbejdet.

Ifølge TV2 Nord er arbejdsnedlæggelsen overenskomststridig. Det er ikke klart, om medarbejderne møder op på arbejde onsdag.

- Vi har aftalt, at vi mødes i morgen klokken 6.00 onsdag i vores kantine. Og så er vi afventede over for, hvordan situationen udarter sig, lyder det fra Peter Uno Andersen.