700 fjerkræ skal aflives efter udbrud af fugleinfluenza

Endnu et tilfælde af fugleinfluenza er fundet i Danmark. 700 fjerkræ ved Jelling er smittet og skal aflives.

Omkring 700 fjerkræ i en hobbybesætning ved Jelling skal aflives senere på ugen.

Dyrene er blevet ramt af den smitsomme fugleinfluenza H5N8.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen oplyser til Ekstra Bladet, at det drejer sig om ænder, gæs, svaner, duer og høns.

Udbruddet kommer i kølvandet på, at der den seneste måned er fundet fugleinfluenza flere steder i landet.

Flere vilde fugle og en besætning i Randers har været ramt af H5N8.

Fødevarestyrelsen etablerer nu en tre kilometer og en 10 kilometer zone omkring den smittede farm ved Jelling. Her vil andre besætninger blive underlagt restriktioner.

- Vi afliver den smittede besætning for at forebygge smittespredning, og opfordrer fjerkræavlere i hele landet til at tage alle nødvendige forholdsregler, siger Birgit Hendriksen, veterinærchef i Fødevarestyrelsen.

- Det er blandt andet vigtigt, at de beskytter deres fjerkræ mod vilde fugle med overdækning og tag.

Zonerne betyder, at det i en periode bliver forbudt at sælge æg eller flytte fjerkræ uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Tidligst efter 30 dage uden nye smitteudbrud kan zonerne ophæves.

Trusselvurderingen i Danmark for fugleinfluenza blev i starten af november hævet fra meget lav til høj.

Andre europæiske lande som Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Sverige har også konstateret udbrud af alvorlig fugleinfluenza.

Der er dog ikke rapporteret om smitte til mennesker med fugleinfluenza.

Fødevarestyrelsen skriver, at der i øjeblikket indsamles og testes fugle fra hele landet.

Det er Statens Serum Institut, der foretager prøver for at se, om dyr er smittet med fugleinfluenza.