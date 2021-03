700 danske soldater får coronavaccine hurtigere end forventet

- Vores soldater udfører et vigtigt og anerkendelsesværdigt arbejde for fred og sikkerhed. Covid-19 har gjort deres opgave endnu sværere.

Soldaterne vaccineres over de kommende måneder.

- Derfor har vi besluttet, at de omkring 700 soldater, der over de kommende måneder skal ud på mission for Danmark, skal vaccineres.

- Fremrykningen af vaccinationer skal sikre, at vores soldater fortsat kan samarbejde med kolleger fra allierede lande, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) i pressemeddelelsen.

Vaccination mod corona bliver fremover mere og mere nødvendigt for at være en del af de internationale militære missioner, lyder det fra Forsvarsministeriet.

Et potentielt smitteudbrud vil kunne skade en opgaveløsning i forbindelse med en mission.

Når soldaterne skal vaccineres, sker det i tæt dialog med Sundhedsstyrelsen. Det oplyser Forsvarsministeriet.