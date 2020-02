70-årig er anholdt for drab på bartender på Christiania

En mand på 70 år er blevet anholdt for at have dræbt en anden mand på Christiania sidste weekend. Det oplyser Københavns Politi.

Offeret i sagen var en 57-årig mand. Han blev stukket med kniv sidst på aftenen lørdag på Mælkevejen mellem Multimediehuset og Løvehuset. Det var i nærheden af Cafe Månefiskeren.