7-årig og 11-årig omkommer i brand

Børnenes mor nåede ud af et brændende hus i Hobro med sin samlever, mens de to børn omkom.

To børn på henholdsvis 7 og 11 år er natten til mandag omkommet i en brand i et hus i Hobro.

Det fortæller vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi til Nordjyske.

Børnenes mor og samlever kom ud af huset. De er bragt til Aalborg Universitetshospital med røgforgiftning, skriver Nordjyllands Politi mandag morgen på Twitter.

Ifølge Nordjyske behandles samleveren for røgskader.

Politiet fik meldingen om branden i huset på Mariagervej klokken 01.36.

Da politifolkene sammen med Nordjyllands Beredskab nåede frem, var huset overtændt.

Det fik dem til at bede om assistance fra brandstationen i Mariager, oplyste beredskabet omkring klokken to på Twitter.

En time efter havde brandfolkene fået branden under kontrol. Her kunne beredskabet oplyse på Twitter, at man var gået i gang med efterslukningsarbejdet.

Det lykkedes altså ikke at redde de to børn ud af den brændende bygning.

Mandag morgen arbejder politi og beredskab stadig på stedet - også med at få slukket branden helt, skriver Nordjyske.

Brandårsagen kendes på nuværende tidspunkt ikke. Men ifølge politiet er der ikke noget, som peger i retning af, at der er sket en forbrydelse.

Politiet forventer, at stedet vil være afspærret de næste dage.

Det er ikke muligt at få yderligere kommentarer fra Nordjyllands Politi, da en efterforskning er gået i gang, oplyser politiet på Twitter.