691 nye tilfælde af coronasmitte - fem færre er indlagt

Hvis man sætter andelen af positive svar op imod antallet af prøver, giver det en positivprocent på 0,46.

Siden midten af januar har positivprocenten været under 1,00. Dog hører tirsdagens positivprocent til blandt de højeste de seneste uger, og det er med til at vise, at der er sket en lille stigning i epidemien.

Det vurderer Torben Mogensen, der er formand for Lungeforeningen og mangeårig anæstesilæge.

- Der er en lille vækst i epidemien efter genåbningen. Kontaktallet er steget, og det er positivprocenten også. Men væksten er begrænset, så den stadig er helt håndterbar.

- Alt i alt synes jeg, at der er ro på epidemien, men samtidig at den ikke på nogen måde er slået ned, siger han med henvisning til at omkring 600 nye tilfælde bekræftes per døgn.

Kontakttallet, der fortæller, hvor mange hver smittet i gennemsnit giver coronavirus videre til, er tirsdag opgjort til 1,1. Det betyder, at 10 i gennemsnit smitter 11 andre, og dermed er epidemien svagt stigende.

Der er også blevet foretaget 209.462 lyntest, som er de test, hvor man podes i næsen. Positive tilfælde herfra indgår ikke i statistikken over smittetilfælde.

Det skyldes, at der er usikkerhed med testsvarene. Man opfordres derfor til at få foretaget en PCR-test, hvis man er testet positiv med lyntest.

På landets hospitaler er der nu 194 personer indlagt med coronavirus. Det er fem færre end mandag.

38 af de indlagte er på intensiv, og 23 af dem får hjælp af en respirator.

Selv om der er udsving i antallet af indlagte over de seneste uger, er det forholdsvist stabilt, vurderer Torben Mogensen.

Han er ikke bekymret for den kommende genåbning, hvor restauranter, barer og værtshuse fra onsdag må tage imod kunder.

- Jeg ser ikke, at de nye genåbninger vil være nævneværdige risikofaktorer, fordi man har gjort det så svært at komme indenfor på restauranterne, siger han.

Det har mødt kritik fra både politikere og organisationer, at kunder skal bestille bord mindst en halv time inden ankomst. Desuden skal kunder fremvise et gyldigt coronapas for at få adgang.

Yderligere fire personer smittet med coronavirus er døde, fremgår det af tirsdagens opgørelse. Dermed er i alt 2463 personer døde under epidemien, mens de har været smittet med virusset.

I det danske vaccinationsprogram er der nu 1.097.436 personer, som har påbegyndt vaccination mod coronavirus. Det vil sige, at de har fået det første af de to vaccinationsstik. Antallet svarer til 18,8 procent af befolkningen.

519.119 personer har fået begge vaccinationsstik og er færdigvaccinerede. Det svarer til 8,9 procent af befolkningen.